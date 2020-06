Premier Jansa: Slowenien droht Staatspleite

Das nächste EU-Sorgenkind könnte Slowenien werden: Ministerpräsident Janez Jansa warnte am Freitag in einem Interview mit dem Internetportal siol.net vor einer drohenden Staatspleite: "Im Oktober droht die Zahlungsunfähigkeit, wenn es uns nicht gelingt, Anleihen zu verkaufen", so Jansa. Derzeit sei eine Kreditaufnahme "praktisch unmöglich".

Erst kürzlich haben alle drei großen Ratingagenturen die Bonität Sloweniens herabgestuft und so die Finanzierung auf dem Kapitalmarkt erschwert. Slowenien wird bereits seit Monaten als nächster Kandidat für den Euro-Rettungsschirm gehandelt.

Die Opposition verweigert vorerst ihre Zustimmung zu einer Schuldenbremse. Jansas Fünf-Parteien-Koalition benötigt allerdings die Unterstützung der Opposition, um die im EU-Fiskalpakt vorgesehene Schuldenbremse in die Verfassung schreiben zu können. Der linksgerichtete Oppositionsführer Zoran Jankovic lehnt dies strikt ab. Größere Kooperationsbereitschaft zeigen die Linksparteien bei der geplanten Gründung einer " Bad Bank", die faule Kredite in Milliardenhöhe übernehmen soll.