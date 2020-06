ÖBB von EU-Razzien betroffen

Die EU-Kommission hat bei Razzien in mehreren Ländern die Büros von Bahnspeditionen durchsucht - betroffen waren unter anderem die ÖBB und DB Schenker Logistics. Es gebe den Verdacht, dass diese Firmen gegen EU-Recht verstoßen haben, etwa durch Preisabsprachen oder die Aufteilung des Marktes. Das teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Es drohen Strafen von bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes. Laut der ORF-Sendung "Zeit im Bild" könne die Razzia in Wien bei den ÖBB noch länger andauern und andere Betriebe betreffen.

Namen der betroffenen Firmen nannte die EU-Behörde nicht. Ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin bestätigte aber, dass es eine unangemeldete Inspektion bei DB Schenker Logistics in Wien und Athen gegeben habe. "Wir unterstützen die Behörden", sagte der Sprecher. Es geht um Zubringerdienste zur Schiene, also etwa Gütertransport auf der Straße, zu Wasser und in der Luft.