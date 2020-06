Insolvente Baumarkt-Kette prüft neues Sanierungskonzept

Für eine Sanierung braucht Praktiker nach Meinung des österreichischen Investors Alain de Krassny – der nach eigenen Angaben zehn Prozent an der Gruppe hält – Zeit. „Eine Insolvenz ist noch nicht das Ende. Wir überlegen, gemeinsam mit weiteren Investoren die Banken rauszukaufen und die Kredite abzulösen“ wird Krassny in der Bild-Zeitung zitiert.

Die Konkurrenz dagegen scharrt bereits in den Startlöchern. Sowohl die Hagebau-Gruppe als auch Obi haben ihr Interesse an einzelnen Strandorten angemeldet. Auch der Handelsriese Rewe – zu dem in Österreich Billa und Merkur gehören – prüft die Übernahme einzelner Märkte ebenso wie die direkten Konkurrenten Globus oder Hornbach. Wobei letztere Gruppe – so deren Chef Albrecht Hornbach – den Grund für die Praktiker-Pleite vor allem in der Expansion durch Übernahmen sieht.