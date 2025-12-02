Prada kauft Versace für 1,25 Milliarden Euro: Bewilligung erteilt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada, einem anderen großen Namen der Modewelt aus Italien. Dies teilte der Prada-Konzern in Mailand mit. In den vergangenen Jahren war Versace - benannt nach dem 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace - unter dem Dach der Gesellschaft Capri Holdings aus den USA. Diese Anteile seien nun komplett übernommen worden, so Prada. Alle Genehmigungen durch die für die Kontrolle des Wettbewerbs zuständigen Behörden seien erteilt.

Die EU-Kommission in Brüssel hatte bereits im September zugestimmt. Zu Prada gehören neben der weltbekannten Marke unter eigenem Namen weitere Luxushersteller wie Miu Miu und Church's. Kaufpreis von 1,25 Mrd. Euro Der Kaufpreis für die italienische Konkurrenz von Versace war zuvor mit 1,25 Mrd. Euro angegeben worden. Über die Übernahme wurde längere Zeit spekuliert, bis Prada die Pläne im Frühjahr offiziell machte. Zuletzt gab es noch einige Hindernisse, wozu auch die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump gehörten, die auch Italien treffen.