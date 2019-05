Postenbesetzungen: „Der Staat gehört nicht den Parteien“

Das muss man Heinz-Christian Strache und Norbert Hofer lassen. Beim Umfärben der staatsnahen Unternehmen setzte sich die FPÖ gegenüber Sebastian Kurz und der ÖVP erfolgreich durch. Noch nie saßen so viele blaue Proponenten an den Schalthebeln von Österreichs Staatswirtschaft. Von der Nationalbank über ÖBB, Asfinag, Austro Control, Casinos und Verbund bis zur neuen Staatsholding ÖBAG – die Blauen brachten ihr Personal gut in Position. Obwohl sich die ÖVP als die Wirtschaftspartei definiert.

Bemerkenswerte Intensität

„Regierungsparteien haben immer ihre Leute in die Unternehmen gesetzt. Aber die Intensität, in der das jetzt passierte, ist doch bemerkenswert“, sagt selbst die sonst sehr zurückhaltende Unternehmensrechtlerin Susanne Kalss (WU Wien).

Die FPÖ wird höchstwahrscheinlich nicht mehr so schnell in einer Regierung sein. Unabhängig davon, was mit Kurz heute, Montag, passiert. Was aber tun mit all den blauen Vertrauensleuten, die in die Unternehmen gehievt wurden? Nach der Nationalratswahl im September wieder neu umfärben? So wie es in Österreich Tradition ist.

Sofortiger Rausschmiss?

„Eine neue Regierung sollte sich sehr zurückhalten. Ein sofortiger Rausschmiss wäre falsch. Wie es genauso falsch war, dass so viele Leute über Nacht ausgewechselt worden sind“ , warnt em. Univ.-Prof. Peter Doralt, der Doyen der Gesellschaftsrechtler.