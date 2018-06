Post will demnächst neuen Bank-Partner präsentieren

Die Post will in den nächsten Wochen ihren neuen Bank-Partner bekanntgeben, kündigte Post-Chef Georg Pölzl am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten an. Die Kooperation mit der BAWAG läuft aus. Von insgesamt 20 nationalen und internationalen Gesprächspartnern seien noch zwei Bietergruppen im Rennen, sagte Pölzl. In Medien wurden zuletzt Namen wie Santander oder die Volksbanken genannt.

Post muss aus BAWAG-Filialen raus

Bis Ende 2019 muss die Post aus 73 BAWAG-Filialen ausziehen. Bis zu 40 davon will das Unternehmen durch eigene Filialen ersetzen, den Rest mit Hilfe von Postpartnern. Mit dem neuen Bank-Partner stellt sich Pölzl ein Joint Venture vor. Eine Mehrheitsbeteiligung schloss er aus. Wie bisher sollen vor allem einfache Bank- und Versicherungsdienstleistungen angeboten werden. Nur, dass das Geschäft diesmal profitabler werden soll. "Ergebnistechnisch hatten wir nicht so viel Freude damit. Das war ein Nullsummenspiel", räumte Pölzl ein.

Die Zahl der Poststellen ist seit 2009 zwar von 1.360 auf 1.800 gestiegen, allerdings betrieb die Post früher noch gut 1.000 Filialen selbst, jetzt sind es nur noch halb so viele. Gleichzeitig hat sich die Mitarbeiterzahl in den vergangenen Jahren deutlich reduziert - im Schnitt um 300 bis 500 Personen pro Jahr. Derzeit beschäftigt das teilstaatliche Unternehmen rund 17.000 Personen (Vollzeitäquivalente), 35 bis 40 Prozent davon sind noch Beamte.