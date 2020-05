Post: Verhandlungen gehen weiter

In zwei weiteren Punkten konnte sich die Gewerkschaft ebenfalls durchsetzen. So wird die Personalreserve in den Zustellbasen auf neun Prozent erhöht. Weiteres gibt es ab sofort so genannte Springer-Pools mit 50 Mitarbeitern, die im Fall von krankheitsbedingten Ausfällen oder Überstundenabbau für die fehlenden Mitarbeiter einspringen. Diese Maßnahme sei, so Martin Palensky, stellvertretender Vorsitzender des Zentralbetriebsrats, seit Langem überfällig, sei aber vom Management bisher ignoriert worden.