Post hat DHL-Übernahme noch nicht offiziell gemeldet

Die Post hat die Übernahme des Paketgeschäfts von DHL in Österreich noch nicht offiziell bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) angemeldet, obwohl die öffentliche Bekanntgabe bereits vor gut einem Monat erfolgt ist. Ein Post-Sprecher erklärte am Montag auf APA-Anfrage, der Zusammenschluss sei "vorangemeldet" worden, man befinde sich in Abstimmung mit der Behörde. Dies sei ein "üblicher Prozess".

Die BWB bestätigte, dass sogenannte Pränotifikationsgespräche laufen. Behördenchef Theodor Thanner hatte die Anmeldung ursprünglich schon im März erwartet. Wegen der hohen Marktanteile von Post und DHL - zusammen sind es laut Branchenradar 75 Prozent - kündigte Thanner an, den österreichischen Paketmarkt einer genauen Prüfung unterziehen zu wollen.