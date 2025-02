Politik und Wirtschaft am Opernball: Volle Logen, gute Stimmung

Im Parterre, im ersten und zweiten Rang reihen sich in der Oper Loge an Loge. Genau genommen reihen sich dort an diesem Abend Unternehmen an Unternehmen. Die Mehrzahl der Logen wird von Firmen oder Institutionen gebucht.

© kurier/Martina Berger Ex-EU-Kommissar Johannes Hahn und Susanne Riess

Während der Balleröffnung öffnen sich nach und nach auch die Logentüren. Nicht nur, weil die Logen winzig klein sind, auch weil die Gespräche dann logenübergreifend am Gang stattfinden. Da mixen sich Bank-Manager und Industrielle, Funktionäre und Medien. Man kennt sich – und erkennt sich auch in Frack und Abendkleid. Porr-CEO Karl-Heinz Strauss outet sich als Ball-Liebhaber. „Es beginnt für mich mit dem Philharmonikerball und ja, die Ballsaison ist intensiv. Ich tanze auch gerne“, sagt Strauss. Er fand am Opernball Zeit, um sich mit DDSG-Geschäftsführer Wolfgang Fischer intensiv zu unterhalten.

© kurier/Martina Berger Porr-Chef Karl-Heinz Strauss und Wolfgang Fischer (DDSG)

Eine ganze Schar an hochrangigen Bankern fand sich in der Loge der Österreichischen Nationalbank ein. Gouverneur Robert Holzmann begrüßte gemeinsam mit Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger die Gouverneure von Litauen, Estland und Lettland. Auch Holzmanns Tochter Beatrice Kornelis war am Opernball, die beiden flanierten zu später Stunde gemeinsam durch die Gänge.

© kurier/Martina Berger OeNB-Gouverneur Robert Holzmann mit Tochter Beatrice Kornelis

In der Loge der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien mit den Vorständen Michael Höllerer, Claudia Süssenbacher und Roland Mechtler waren Rapidler Steffen Hofmann und auch seine Tochter, die eigentlich hätte eröffnen sollen, aber kurzfristig verhindert war. Constantin-Film-Chef Christof Papousek war ebenso in dieser Loge wie Thomas Leissing (CFO Egger Holzwerkstoffe) und Stefan Doboczky (CEO Borealis).

© kurier/Martina Berger Die Raiffeisen-Chefs Michael Höllerer (2.v.li.), Reinhard Karl (3.v.li.), Claudia Süssenbacher (5.v.li.) und Roland Mechtler (ganz re.) mit ihren Partnern



Falstaff-Verleger Wolfgang und Angelika Rosam nützen den Opernball jedes Jahr, um ihre internationale Vernetzung zu pflegen. Heuer flog Winzer Salvatore Ferragamo ein, auch die spanische Botschafterin war dabei. Denn: „Wir gründen gerade Falstaff Espana“, sagen die Rosams.

© Agency People Image/API (c) Katja Haas Winzer Salvatore Ferragamo, Angelika u. Wolfgang Rosam

In der Loge der WKO war Vizepräsidentin Martha Schultz Gastgeberin, sie begrüßte unter anderen den japanischen Botschafter. In der Bank-Austria-Loge waren Country-Manager Robert Zadrazil und Vorstand Dieter Hengl.

© kurier/Martina Berger Bank-Austria-Boss Robert Zadrazil mit Ehefrau Karin Resch und Vera Lassmann

© kurier/Martina Berger Uniqa-Boss Andreas Brandstätter (li.) mit RBI-Vorstand Valerie Brunner und Begleitung

Und die Politik? Bundespräsident Alexander van der Bellen kam um 21.40 Uhr in die Oper. Für Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Vizekanzler Werner Kogler, Justizministerin Alma Zadić war es der letzte Ball in diesen Funktionen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig war fröhlich, obwohl er einräumte, Peter Hanke – auch beim Opernball dabei – „nicht gerne ziehen zu lassen“. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war indes allerbestens gelaunt.

© Starpix / A. Tuma Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig

© APA/HELMUT FOHRINGER Baldiger Infrastrukturminister Peter Hanke und Sabine

© kurier/Martina Berger Johanna Mikl-Leitner und ihr Ehemann Andreas Mikl

© Agency People Image/API (c) Katja Haas Ex-Politiker Elisabeth Köstinger und Sebastian Kurz