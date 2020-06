Polen zahlt Rechnungen für Straßenbau nicht

2,4 Milliarden: Polen und die gesamte EU stecken große Summen in den Ausbau des polnischen Straßen- und Schienennetzes. Viele Baukonzerne haben Aufträge an Land gezogen, darunter auch die österreichische Strabag. Glatt geht dabei allerdings nicht alles. Beim Begleichen von Rechnungen ist Polen und die dortige staatliche Straßenbaugesellschaft säumig. Aktuell sind umgerechnet 2,4 Milliarden Euro ausständig.

Der Druck auf Polen wird jetzt erhöht. Einer Beschwerde der European Construction Industry Federation (kurz FIEC) haben sich nun einige Botschafter mit einem Protestschreiben angeschlossen. Österreichs Botschafter Herbert Krauss bestätigt im KURIER-Gespräch, dass von der österreichischen Botschaft und fünf weiteren Botschaften ein Brief an die Regierung in Warschau geschickt wurde. Die Botschafter (auch jene von Deutschland, Frankreich, Irland, Portugal und den Niederlanden) wollen Aufklärung, warum die ausstehenden 2,4 Milliarden Euro nicht überwiesen werden.