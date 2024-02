"Pizzaflation": Fertigpizza und Quiche in Österreich deutlich teurer

© pixabay.com

Hoch, wenn auch bei weitem nicht am höchsten, ist die Preissteigerung für Tiefkühlpizza in Östereich. Am besten schneiden die Niederländer ab, am teuersten kommen die belegten Teigfladen die Ungarn.