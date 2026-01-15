Zahl der Piratenangriffe stark gestiegen

Die Weltmeere sind unsicher geworden. Im vergangenen Jahr wurden vom Internationalen Schifffahrtsbüro (IMB) mit Sitz in London 137 Angriffe und versuchte Angriffe gezählt.

Letztes Jahr waren es noch mit 116 Fälle um 21 weniger und selbst in den drei Jahren davor lag der Wert nicht höher. Hinter den Angriffen stecken Piraten. Sie enterten die Schiffe in 121 Fällen, entführten vier und beschossen zwei. In nur zehn Fällen blieb es bei einem Angriffsversuch.

In der viel befahrenen Straße von Singapur, die zwischen Singapur und Indonesien liegt, ereigneten sich fast 80 der Vorfälle. Nach älteren Angaben des Schifffahrtsbüros fährt fast ein Drittel aller weltweit gehandelten Güter in der Meerenge zwischen Indonesien und Singapur.