Perrier, San Pellegrino: Nestlé verkauft seine Wassersparte

Nestlé hat den geplanten Teilverkauf seines Wassergeschäfts konkretisiert und holt Kreisen zufolge erste Gebote ein.

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern forderte Interessenten auf, noch im Jänner Angebote für eine Beteiligung einzureichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend berichtete. Die Agentur berief sich auf Personen, die anonym bleiben wollten, weil es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelt.