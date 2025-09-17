Paypal und Google vereinbaren KI-Allianz

Google und PayPal wollen gemeinsam die Bereiche Einkauf und Bezahlung auf Basis Künstlicher Intelligenz voranbringen.

Dazu seien beide US-Unternehmen eine auf mehrere Jahre ausgelegte Partnerschaft eingegangen, teilten Google und PayPal am Mittwoch mit. PayPal-Lösungen für digitalen Zahlungsverkehr würden nun in eine Reihe von Google-Produkten integriert.