Papierrechnung muss kostenlos sein

Bei A1 und T-Mobile heißt es " Umweltbeitrag", bei UPC schlicht " Papierrechnungsentgelt": Mit einer Extra-Gebühr von ein bis zwei Euro pro Monat für jede Rechnung in Papierform haben die heimischen Telekom-Betreiber über Jahre hinweg ein schönes Körberlgeld verdient. Damit ist ab 21. Februar endgültig Schluss. An diesem Tag tritt die Novelle zum Telekommunikationsgesetz (TKG) in Kraft. Diese sieht ein ausdrückliches Recht des Kunden auf eine kostenlose Papierrechnung vor. Sowohl Bestands- als auch Neukunden können dann die Form der Rechnungslegung, ob elektronisch oder Papier, frei wählen. "Wir gehen davon aus, dass sich die Betreiber daran halten und ab kommender Woche ihren Kunden keine Rechnungsentgelte mehr verrechnen", sagt Gabriele Zgubic, Leiterin der Konsumentenschutzabteilung der AK Wien.