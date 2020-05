Papandreou geht - Neuwahlen im Februar

Die Bevölkerung in der Eurozone ist mittlerweile mehr als gespalten, wenn es darum geht, ob die Griechen den Euro behalten sollen. Laut einer Umfrage für das Magazin Focus glauben 68 Prozent der Deutschen nicht, dass sich das hochverschuldete Griechenland in der Eurozone halten kann.



Die Griechen selbst wollen den Euro aber unbedingt: In einer Umfrage der Athener Zeitung Kathimerini gaben 67 Prozent an, dass das Leben schlechter sein werde, wenn das Land aus der Eurozone austritt. Nur 16 Prozent glauben, die Situation würde sich mit der Wiedereinführung der Drachme verbessern.

Euro oder doch Drachmen?

Wird Griechenland den Euro aufgeben (müssen)? Ganz ausgeschlossen wird das von Euro-Politikern nicht mehr, von einigen Experten wird es sogar vehement gefordert. Hans-Werner Sinn, Präsident des Münchner ifo Instituts, sieht keine Möglichkeit mehr für einen Verbleib in der Euro-Zone. "Die Griechen haben keine Chance, im Euro-Raum wettbewerbsfähig zu werden. Sie müssten ihre Löhne um die Hälfte senken."

Manche Unternehmen bereiten sich bereits vor. Der Reisekonzern TUI etwa hat griechische Hoteliers aufgefordert, einen Vertrag zur Absicherung gegen Währungsrisiken zu unterzeichnen. Wenn eine neue Währung eingeführt wird, will die TUI Hotelrechnungen auch in dieser zahlen können.