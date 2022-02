Pandemie sorgt für Rekordabsatz bei Brillen

Laut Höffinger ist das ein Nebeneffekt der Maskenpflicht. Wer nicht gut hört, könnte dieses Defizit kaum mehr durch das Lesen von Mimik und Mundbild des Gegenübers kompensieren. „Betroffene haben schneller erkannt, dass sie schlecht hören und sich Hilfe gesucht“, meint Höffinger.

90.000 Hörgeräte

Aktuell werden österreichweit rund 90.000 Hörgeräte im Jahr verkauft – in der Preisklasse von 500 bis 3.000 Euro und mehr, sagt er. In Zeiten, in denen in der U-Bahn und überhaupt im öffentlichen Raum so gut wie jeder einen Stöpsel im Ohr habe, sei ein Hörapparat immer weniger Tabu-Thema.

Neuroth, Österreichs führendes Hörakustik-Unternehmen, verweist für das Geschäftsjahr 2020/’21 auf ein Umsatzplus von 14 Prozent auf 17 Mio. Euro. „Der Bedarf an Hörgeräten steigt kontinuierlich, ist aber bei Weitem nicht gedeckt. Oft ist die Hemmschwelle noch groß“, sagt Geschäftsführer Lukas Schinko.

Aus seiner Sicht ist die Hemmschwelle, sich ein Hörgerät zu kaufen, bei vielen nach wie groß. Wachsen will das Grazer Unternehmen mit aktuell 260 Standorten in sieben Ländern (1200 Mitarbeiter) vor allem in Südosteuropa, etwa in Serbien, wo Neuroth bereits sieben Standorte hat.