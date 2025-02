Panasonic schließt Werk in Enns: 140 Mitarbeiter betroffen

Der japanische Elektronikkonzern Panasonic schließt sein Werk in Enns (Bezirk Linz-Land) im Dezember 2025. Betroffen sind rund 140 Beschäftigte der "Panasonic Industrial Devices Material", berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten am Dienstag. In Enns wird Basismaterial für Leiterplatten, die in Elektrogeräten verbaut sind, hergestellt.

Der Standort für die Produktion des Leiterplattenmaterials war der einzige von Panasonic außerhalb Asiens. "Der Marktanteil Europas an der Produktion für diese Art von Komponenten ist in den letzten 20 Jahren von circa 20 auf zwei Prozent geschrumpft", so eine Unternehmenssprecherin in den "OÖN". Laut einem Mitarbeiter sei schon länger nichts mehr in das Werk investiert worden und die Schließung nur eine Frage der Zeit gewesen.