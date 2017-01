Palfinger beteiligt sich an Unternehmen aus Dubai

Der börsennotierte Kranhersteller Palfinger beteiligt sich mit 20 Prozent an einer Firma in Dubai, die Anlagen für die Fassadenreinigung und -wartung herstellt. Zugleich erwirbt Palfinger eine Option auf weitere 29 Prozent an der Sky Steel Systems LLC, Dubai, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Sky Steel Systems produziert Fassadenbefahranlagen. Palfinger werde sein Produktions- und Entwicklungs-Know-how in die Partnerschaft einbringen und zum Ausbau und zur Weiterentwicklung der bestehenden Produktpalette beitragen. Sky Steel Systems wurde 2002 gegründet und beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Beide Unternehmen haben bereits im Vorjahr beim Ersetzen der vier Servicekräne am über 600 Meter hohen Clock Tower in Mekka, Saudi-Arabien, kooperiert.