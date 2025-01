Oxfam-Bericht: Wie Superreiche die Grundfesten der Demokratie untergraben

von Geoffrey Ebner

Am 20. Jänner wird Donald Trump vereidigt und damit zum 47. US-Präsidenten. Tatkräftig bei seiner Wahl unterstützt hat ihn der reichste Mann der Welt, Elon Musk. Am gleichen Tag findet auch das Weltwirtschaftsforum in Davos statt, das von Vereinen wie LobbyControl als „Lobbyforum“ der mächtigsten Konzerne kritisiert wird. Passend zu dem Event in Davos in der Schweiz veröffentlicht Oxfam seinen jährlichen Bericht über soziale Ungleichheit.