Outdoor-Profi wird Vorstandschef von Swarovski Optik

Die Tiroler Swarovski Optik AG & Co KG hat einen neuen Vorstandschef. Ab 1. Juli übernimmt der studierte Betriebswirt Stefan Schwarz das Zepter von Carina Schiestl-Swarovski, die seit 1. Jänner 2023 Vorsitzende des Beirates und Aufsichtsrates des Unternehmens ist. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit.

Schwarz, gebürtiger Bayer, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen, verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Managementerfahrung im Outdoor-Bereich. Er war zuletzt bei Amer Sports als General Manager für das komplette Markenportfolio zuständig. Für die Marke Salomon war er insbesondere im Markenaufbau in Fernost sowie für das globale Omni Channel Business verantwortlich, welches er bis zuletzt auch als Vorstandsmitglied begleitete.

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2022

Swarovski Optik produziert Präzisionsinstrumente, wie Teleskope, Ferngläser, Zielfernrohre und optronische Geräte. Im Vorjahr wurden 216,4 Mio. Euro umgesetzt. Das war laut Eigenangaben das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte.

91 Prozent der Produkte werden exportiert. Das Unternehmen, das in den Bereichen Jagd, Vogelbeobachtung und Outdoor tätig ist, ist weltweit in 92 Ländern vertreten, davon in 47 im Direktvertrieb. Europa und Nordamerika bilden die zentralen Märkte. Aktuell arbeiten weltweit mehr als 1.100 Mitarbeiter:innen für Swarovski Optik, davon knapp 900 in Absam.