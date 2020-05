OPEC rechnet mit höherer Ölnachfrage

Der Bedarf an Öl wird infolge des Autobooms in China und Indien langfristig stärker steigen als bisher angenommen. Die Organisation erdölexportierender Staaten ( OPEC) korrigierte ihre Langfrist-Prognose am Donnerstag in Wien nach oben. Die Ölnachfrage weltweit werde bis 2035 von aktuell um die 90 auf dann 108,5 Millionen Barrel (159 Liter) täglich steigen. Bisher war das Kartell von 107,3 Millionen Barrel ausgegangen.

Allein in China würden bis 2035 etwa 380 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Insgesamt werde sich weltweit die Zahl der Autos in rund 20 Jahren auf etwa 1,9 Milliarden verdoppeln. Ob das Wachstum des Ölverbrauchs auch die Nachfrage nach dem „Schwarzen Gold“ der OPEC-Staaten stärkt, ist allerdings eine andere Frage.