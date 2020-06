OMV will Gazprom Anteil an Gasbörse geben

Der russische Gaskonzern Gazprom nimmt einen neuen Anlauf, sich an der mehrheitlich der OMV gehörenden Gasbörse CEGH (Central European Gas Hub) in Baumgarten zu beteiligen. Wie OMV-Generaldirektor Gerhard Roiss erklärte, könnten Anteile am CEGH an Gazprom abgegeben werden.

2011 scheiterte das Vorhaben an den Wettbewerbshütern der EU . Damals wollte Gazprom die Hälfte an der CEGH. "Die Bedingungen der EU sind unannehmbar", sagte Gazprom-Vize-Chef Alexander Medwedew damals. Gazprom hatte daraufhin die Route der geplanten Gas-Pipeline South Stream geändert. Anstatt in Baumgarten sollte die Pipeline in Italien enden. Roiss versucht nun wieder, die South Stream nach Österreich zu ziehen. Kürzlich hat er in Moskau eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Gazprom will im Gegenzug den Anteil an der Gasbörse .