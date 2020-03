OMV schiebt Russen-Deal auf die lange Bank

Erdgas. Es war die erste große Ankündigung von Rainer Seele, nachdem er Mitte 2015 an die Spitze der OMV kam: Der heimische Öl- und Gaskonzern werde sich an einem russischen Erdgasfeld beteiligen. Es folgten lange Verhandlungen mit der Gazprom, 2019 folgte dann eine Einigung auf den Kaufpreis von 905 Millionen Euro für 25 Prozent am sibirischen Achimov-Gasfeld.

Seit Freitag ist das alles Geschichte. Die OMV ließ wissen, dass die Verhandlungen bis 2022 verlängert werden. Kaufpreis und Produktionsstarts werden wohl erneut diskutiert. „Wesentliche Entwicklungen und geänderte Umstände“ nennt die OMV als Grund dafür.