OMV-Manager Alois Virag zieht es nach Indien

Virag (Jahrgang 1962) war zuletzt in der OMV Senior Vice President für den Mittleren Osten und Asien im Bereich Downstream und bringt drei Jahrzehnte an Erfahrung in diesem Geschäft mit. Virag freut sich auf die Herausforderung bei einem indischen "key player" und strich in einem Statement hervor: "Indien ist der interessanteste Wachstumsmarkt der Welt."