Oman - der blinde Fleck auf Österreichs Exportlandkarte

Der Oman sei die Schweiz am Persischen Golf, heißt es: klein, reich, politisch neutral. Und doch steht das ölproduzierende Sultanat in puncto Export bisher im Abseits. Was verwundert, liegt es doch in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, die für Österreich unter anderen wegen ihrer OMV-Beteiligung bedeutsam sind.

Die Hauptstadt Maskat ist verglichen mit der Gigantomanie und Glitzerwelt von Abu Dhabi oder Dubai ein ruhiges Dorf. Und auch insgesamt stellt das Fünf-Millionen-Einwohner-Land an der Straße von Hormus so etwas wie einen blinden Fleck auf der Exportlandkarte Österreichs dar. Das soll sich ändern, hat sich auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) vorgenommen. Sie ist auf einer mehrtägigen Wirtschaftsmission in der Golf-Region und im Oman.

Auf der ersten Station ihrer Reise ist das Potenzial für die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen noch besonders groß. Erfolgsbeispiele wie die Niederlassung des Papierkonzerns Mondi gibt es, doch die Beziehungen gelten als durchaus ausbaufähig.

So betrug der Überschuss Österreichs im Handel mit dem Oman im Jahr 2024 gerade einmal 82 Millionen Euro, weil im Wesentlichen Maschinen geliefert werden und Weihrauch importiert wird. Im Vorjahr zogen die Exporte zwar deutlich an, verglichen mit Österreichs Gesamtexporten von mehr als 190 Milliarden Euro ist das Volumen freilich so gut wie nichts.