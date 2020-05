ÖVAG: Jeder Fünfte muss gehen

Zurückziehen wird sich die Bank aus dem kompletten Immobiliengeschäft und aus der Großfinanzierung. Laufende Kredite werden soweit möglich an andere Banken übertragen. Verkaufen will die ÖVAG die verlustreiche Volksbank Rumänien , die Volksbank Malta sowie das internationale Leasinggeschäft.



Mit dieser Verkleinerung der Bank soll der Kapitalbedarf, den die Europäische Bankenaufsicht EBA zuletzt mit 1,1 Milliarden Euro beziffert hat, deutlich reduziert werden. Die ÖVAG soll am Ende des Prozesses das Spitzeninstitut für die 62 regionalen Volksbanken sein, mit denen sie über gegenseitige Haftungen eng verbunden ist. Dieses Haftungsmodell muss allerdings erst von den Volksbanken beschlossen werden. Die Republik Österreich, die der ÖVAG 2008 mit einer Milliarde Euro unter die Arme gegriffen hat, will erst dann zusätzliches Kapital locker machen, wenn die Haftungen durchgesetzt sind.