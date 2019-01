Österreichs Nahrungs- und Agrarexporte erzielten 2018 Rekord

Warnung vor Klimawandel

AMA-Aufsichtsratschef Franz Windisch, er ist auch Landwirtschaftskammerchef in Wien, warnte vor dem Klimawandel, "der uns noch lange in Atem halten wird". "Die Exportzahlen sind ein Kompliment an die Produzenten, die in einem schwierigen Umfeld wirtschaften." Windisch hob auch die "identitätsstiftenden Elemente" der Landwirtschaft hervor, man könne darauf stolz sein, was im eigenen Land produziert werde. " Wien ist halt stolz auf seinen Gemischten Satz. So gibt es in jeder Region, in jedem Tal Produkte, auf die die Menschen stolz sind."

Die AMA hat sich für ihre Auslandsauftritte nach einer Marktanalyse in Deutschland auch einen neuen Claim verpasst: "Land der Berge". Die Waren sollen als Qualitätsprodukte aus naturnaher Erzeugung präsentiert und positioniert werden. Hauptpunkte in der Kommunikation sind "Natur", "Tradition" und "Leben".

In der Österreich-Halle bei der Grünen Woche, die von der AMA organisiert wird, finden sich 32 Aussteller. Sie decken klassische österreichische Spezialitäten - Speck, Käse, Wein, Schnaps, Wurst, Schinken, Kren, Kürbiskernöl, Bier, Mehlspeisen - bis hin zur Kosmetik und zum Whisky ab. Die Grüne Woche gilt als weltgrößte Agrarmesse. Vor allem geht es dem breiten Besucherpublikum aber um das Durchkosten von Produkten aus 61 Ländern.