Österreichs Immobilienmarkt floriert, Preise steigen weiter

Ganz klar ist aber die starke Wien-Lastigkeit des österreichischen Immobilienmarktes - neun der Top-10-Immobilienverkäufe fanden im ersten Halbjahr 2018 in Wien statt: Die Nummer 1, 2 und 5 im Ranking jeweils in der Mariahilfer Straße mit Verkaufspreisen von 125 Mio., 60 Mio. und 33,5 Mio. Euro. 48 Mio. Euro kostete ein Zinshaus in Wien-Landstraße und 39 Mio. Euro eine Liegenschaft in Wien 22. Der Wertanteil der Wiener Immobilienkäufe am österreichischen Gesamtmarkt ist im ersten Halbjahr auf 31,9 Prozent gestiegen. Das ist mehr als die verbücherten Immobilieninvestments der Bundesländer Burgenland, Kärnten, Vorarlberg, Salzburg und Tirol zusammen.