Österreichs Banken haben 2019 weniger verdient

Der im Vorjahr erzielte Gewinn der Banken wurde von einem Anstieg beim Ergebnis aus Wertberichtigungen, Wertminderungen und Wertaufholungen sowie Rückstellungen für das Kreditrisiko (plus 82,2 Prozent) sowie von deutlich höheren "sonstigen Rückstellungen" (plus 350 Prozent) belastet, so die Nationalbank.

Abschreibungen

Zudem ging das Betriebsergebnis um 1,2 Prozent auf 8,3 Mrd. Euro zurück. Ins Gewicht fielen hier vor allem die gestiegenen Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten (plus 62,2 Prozent). Weiters stiegen die Verwaltungsausgaben um 1,3 Prozent.

Die Erträge erhöhten jedoch um 4,1 Prozent auf knapp 25 Mrd. Euro - das sei auf ein Plus beim Nettozinsergebnis (plus 2,5 Prozent), beim Provisionsergebnis (plus 1,8 Prozent) sowie bei Handelserfolg und Bewertungsergebnissen (plus 63,7 Prozent) zurückzuführen, hieß es in der Aussendung. Die Dividendenerträge gingen dagegen um 2,6 Prozent zurück.