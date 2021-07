Aufsichtsräte: Anderswo gibt’s deutlich mehr Gehalt

Österreich ist mitten in einem Aufholprozess, sagen Björn Hinderlich und Michael Kramarsch vom deutschen Unternehmensberater hkp group. "Das System wandelt sich von schlecht bezahlten Freunden zu gut bezahlten Profis". Hinderlich und Kramarsch rechnen damit, dass die Aufsichtsratsvergütungen in Österreich in den nächsten Jahren weiter deutlich anziehen werden.