Österreichischer Stevia-Pionier bäckt zuckerfreie Torten

Zucker-Ersatz. Schon die Ureinwohner Paraguays nutzten das Süßkraut Stevia. Doch sein Weg in die westliche Welt war dornig. Das aus der Pflanze gewonnenen Süßungsmittel ist in der EU noch nicht lange zugelassen. Weder passte der – leicht metallische – Geschmack, noch ließen sich die europäischen Behörden von der Ungefährlichkeit überzeugen.

Franz Reisenberger blieb hartnäckig und zählt zu den „Stevia“-Pionieren in Europa. Sein 33 Jahre altes Familienunternehmen „Reisenberger GmbH“ mit Sitz in Perchtoldsdorf (und Tochterfirmen in Tschechien, der Slowakei und Polen) hatte sich schon davor mit Zusatzstoffen für Tiernahrung einen Namen gemacht. „Es waren viele Produkte am Markt, die nicht gepasst haben“, sagt er rückblickend. In die Entwicklung eines Süßungsmittels aus Stevia, das tatsächlich wie Zucker schmecken, aber kalorienlos sein sollte, steckte er viel Geld, in die Registrierung auch einige Nerven. 2011 bekam er sie schlussendlich.