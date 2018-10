Österreicher sind Schweizern beim Bahnfahren auf den Fersen

Rechnen sich die Investitionen in die österreichischen Schienenbahnen? Wie viele Arbeitsplätze schaffen sie und welche volkswirtschaftliche Effekte haben sie? Erstmals hat eine umfassende Studie diese Fragen untersucht, das Ergebnis ist: Österreich ist in vielen Bereichen top, es gibt aber auch Aufholbedarf.

Mit 2255 Kilometern pro Jahr und Kopf wird in Österreich EU-weit am meisten Bahngefahren. Dahinter folgen Tschechien (1860) und Frankreich (1555), der EU-Durchschnitt liegt bei 1090. In Europa liegt nur die Schweiz (2610) vor Österreich, doch auch sie werde man einholen, glaubt Thomas Scheiber, Obmann des Fachverbands Schienenbahnen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), der die Studie „Bahnland Österreich“ in Auftrag gegeben hat. Wenn die finanziellen Mittel so wie geplant zur Verfügung gestellt werden, sollten die Schweizer noch in dieser Legislaturperiode überholt werden können, glaubt Scheiber.

In der Studie untersucht wurden die ÖBB, der innerstädtische öffentliche Verkehr, private Regional- und Güterbahnen sowie die Bahnindustrie. Nur die Westbahn wurde nicht berücksichtigt, diese hat laut Studienautor Christian Helmenstein keine Daten übermittelt. „Ich kann aber versichern, dass der Abdeckungsgrad der Studie 99 Prozent übersteigt“, so Helmenstein.