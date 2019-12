Österreicher reisen doppelt so viel als vor 50 Jahren

Seit 50 Jahren erhebt die Statistik Austria das Reiseverhalten der Österreicherinnen und Österreicher. Seither gab es einen starken Anstieg und deutlich veränderte Verhaltensmuster. Reisen führen häufiger ins Ausland, sind kürzer, und das Flugzeug ist hinter dem Pkw das wichtigste Verkehrsmittel geworden. Italien bleibt trotz abnehmender Strahlkraft wichtigstes Urlaubsland - hinter Österreich.

Öfter auf Achse

Erfasst werden in dieser Statistik nur Reisen von mindestens vier Tagen Dauer. Seit 1969 hat sich der Anteil der Menschen, die sich so eine Urlaubsreise gönnen, von 27,5 Prozent auf 60,1 Prozent der Bevölkerung verdoppelt. War es damals noch ein entweder Ausland oder Inland, so urlauben heute viele mehrfach, sowohl im Ausland als auch im Inland.

Dafür sind Reisen wesentlich kürzer geworden. Damals, 1969, dauerten drei von vier Reisen zwei bis drei Wochen und nur knapp 12 Prozent bis zu einer Woche. Heutzutage (2018) bringt mehr als die Hälfte der Urlaubsreisen maximal eine Woche Entspannung.