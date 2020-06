Österreicher gehen zwei Mal im Jahr ins Kino

Im Schnitt geht jeder Österreicher 2,1-mal pro Jahr ins Kino, womit die Kinokultur eher unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Die Franzosen gehen doppelt so oft.

Trotz Oscar-Gewinns ist der Anteil nationaler Filmproduktionen in Österreich wie in Europa rückläufig. Im Vorjahr sank der Anteil in Europa von 15 auf 13 Prozent, in den heimischen Kinos liegt er bereits bei unter vier Prozent. Zwei Drittel der gezeigten Filme stammen aus den USA.

In Österreich gibt es 565 Kinosäle, wobei die Ketten Cineplexx, UCI und Hollywood Megaplex den Markt dominieren. Trotz Verdrängungskampf und damit dem Aus vieler Kleinkinos vor allem in Wien blieb die Zahl der Sitzplätze seit zehn Jahren fast unverändert.