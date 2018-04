Österreich stimmt für EU-weites Verbot der „Bienenkiller“

„Bienenkiller haben keinen Platz in Österreich“, erklärte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Sonntag via Aussendung. Sie werde am 27. April für ein EU-weites Verbot von Neonicotinoiden stimmen. Die Lebensmittelbehörde EFSA hatte im Februar bestätigt, dass der Einsatz der Nervengifte eine Gefahr für Bienen darstellt. Der Einsatz war in der EU seit 2005 erlaubt, wurde aber 2013 für Pflanzen wie Mais, Raps und Sonnenblumen, die Bienen besonders anziehen, verboten. Jetzt soll er im Feldeinsatz ganz untersagt werden. Die Pestizide seien zusammen mit der Varroa Milbe für das Bienensterben verantwortlich.