Vor einem Jahr waren es noch 61 Quadratmeter bei 797 Euro Miete, schreibt die Immobilienplattform am Freitag in einer Untersuchung zu jenen zehn Prozent an Wohnungen mit den meisten Kontaktanfragen. Besonders in Wien gebe es einen Trend hin zu kleineren Wohnungen mit geringerer Miete.

Tirol am Kleinsten, Burgenland am Größten

In Tirol, Salzburg und Vorarlberg kosteten die meistgesuchten Wohnungen im Schnitt etwas über tausend Euro. Am geringsten war dieser Wert in der Steiermark mit knapp unter 700 Euro.

Die durchschnittliche Fläche war in Tirol mit 56 Quadratmeter am kleinsten und im Burgenland mit 69 Quadratmeter am größten. Die Untersuchung bezieht sich auf Wohnungsinserate, die zwischen Jänner und Mai des jeweiligen Jahres veröffentlicht wurden.