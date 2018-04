Standortstudie: Österreich in der Bequemlichkeitsfalle

Das Wachstum übertrifft die kühnsten Prognosen, die Investitionen steigen, die Arbeitslosigkeit sinkt – langsam, aber doch. So schlimm kann es um den Standort Österreich nicht bestellt sein, oder? „Wir können stolz sein. Es geht uns sogar exzellent“, sagt Deloitte-Chef Bernhard Gröhs. Und schiebt hinterher: „Dieses Denken ist brandgefährlich.“ Die gute Lage täusche drüber hinweg, dass sich an Österreichs Wettbewerbsfähigkeit nichts verbessert habe. „2017 war absoluter Stillstand, was messbare Maßnahmen zur Sicherung des Standortes betrifft.“ Österreich stecke in der „Bequemlichkeitsfalle“. Durch Untätigkeit könne man viel kaputt machen, denn in fünf Jahren werde das Match um die Digitalisierung gelaufen sein, warnt Gröhs: „Dann wird es uns definitiv schlechter gehen als heute.“