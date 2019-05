Österreich holt sich aus Schweden H&M-Steuern

Der schwedische Bekleidungshändler H&M muss in Österreich mehr Steuern zahlen – und in Schweden dafür weniger. Im Zuge einer Betriebsprüfung hätten sich österreichische Beamte an den Verrechnungspreisen der Konzernmutter gestoßen und diese offenbar mit Erfolg beeinsprucht, erklärt ein heimischer Steuerexperte Details aus dem aktuellen Jahresabschluss: „Die Verrechnungspreise waren aus österreichischer Sicht zu hoch, wodurch der Gewinn in der Vergangenheit niedrig war und weniger Steuern fällig wurden.“

Daher habe die H&M-Konzernmutter im Geschäftsjahr 2017/18 einen einmaligen gewinnerhöhenden Betrag von 25 Millionen Euro für die Jahre 2013 bis 2015 an die österreichische Tochter überweisen müssen, um zu niedrige Gewinne aus den vergangenen Jahren auszugleichen. „Rechnet man mit einem Körperschaftsteuersatz von 25 Prozent, ergibt das eine Steuernachzahlung in Höhe von 6,25 Millionen Euro“, sagt der Steuerexperte.

Anders als etwa im Fall von Starbucks, wo Gewinne in Niedrigsteuerländer verschoben wurden, sei es H&M laut dem Experten offenbar nicht um Steuervermeidung gegangen. „ Schweden ist ja nicht gerade ein Niedrigsteuerland.“ Verrechnungspreise sind in der Praxis auch für die Unternehmenslenkung ein wichtiges Werkzeug.