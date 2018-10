Österreich gegen Heute: Schlacht auf dem Boulevard

Am Wochenende holte Österreich gegen das Ehepaar Dichand aus. Eva Dichand wurde als „traditionell geldgierig“ denunziert. Die von Christoph Dichand geleitete Kronen Zeitung und Heute hätten von den Wiener Steuerzahlern unter Michael Häupl für 2107 „sagenhafte“ 9,86 Millionen Euro erhalten. Am Montag legte Fellner mit möglichem Amtsmissbrauch nach. Und bezeichnete die Inserate an Krone und Heute als „Geschenk an die Dichands“. Seltsam argumentiert, Inserate mit persönlichen Geschenken gleichzusetzen. Würde nach dieser Logik auch für die Inserate an Österreich zutreffen. Für den Amtsmissbrauch wäre die Staatsanwaltschaft zuständig.

Die Krone wiederum vermutet ebenso wie Heute einen Geheimdeal zwischen SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und dem „Krawallblattl“ und berichtet über eine Meinungskoalition der Rathaus-Opposition. Fellner hat bereits geklagt.

Tatsächlich geht es in dem Vergleich nicht nur um Boxen. Fellner und Wiener Linien stritten seit Jahren auch um die Reinigungskosten und die Miete. Von fünf Millionen Euro für Mietennachlass und entstandene Schäden ist die Rede, die Fellner zugute kämen. Stimmt nicht, kontert dieser. Wie zu hören ist, soll die Einigung unter diesem Betrag liegen.

Der Heute-Verlag und Eva Dichand brachten am Dienstag gegen Österreich Klagen wegen Ehrenbeleidigung, unlauterem Wettbewerb und Kreditschädigung ein. Die Herausgeberin sei mit Unwahrheiten verunglimpft worden. „Wir fordern, dass offen gelegt wird, welche Summe Fellner von den Wiener Linien bekommen hat“, sagt Eva Dichand gegenüber dem KURIER.

Heute berichtet außerdem, dass die „ Österreich“-Zeitungsverlag GmbH zum 30. Juni 2017 Verbindlichkeiten von über 101 Millionen ausweist. Wesentlich mehr, als der Umsatz. Allerdings sind 112 Millionen Euro an Finanzanlagen angeführt.

Der von Dichand attackierte Ludwig will sich lieber nicht äußern. Es sei immer das beste Zeichen , „wenn alle Medien gleichzeitig auf mich angefressen sind, weil dann kann niemand behaupten, es wird wer bevorzugt“, sagte er zur APA. andrea.hodoschek