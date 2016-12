Österreich: Auch kleinere Banken brauchen bald mehr Kapitalpuffer

Österreich hat besonders viele kleine und mittelgroße Banken. In Euroland hat nur Deutschland auch in Relation mehr sogenannte "less significant" Banken. An dritter Stelle liegt Italien. Für diese kleineren Banken - in Österreich sind es rund 550 - soll es Sonderregelungen geben, was Aufsichtsvorgaben und Kapitalpuffer betrifft.

Einzelheiten werden noch nicht genannt, nur soviel, dass für die kleineren Häuser nicht dieselben detailreichen regulatorischen Anforderungen und besonderen Meldevorschriften gelten sollen wie für große Banken. Dafür sollen die Kleinen aber pauschal etwas mehr Kapital als Sicherheitspuffer vorhalten, heißt es von der FMA (Finanzmarktaufsicht) zur APA.

In der FMA ist dazu ein "Proportionalitätskonzept" in Arbeit. Kleinere Banken würden mit übermäßigem regulatorischen Aufwand überproportional belastet, heißt es.