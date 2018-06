OeNB erhöhte Österreichs Wachstumsprognosen für 2018 bis 2020

Die Hochkonjunktur in Österreich hält an. Die Wirtschaft wächst noch schneller als bisher angenommen. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat die Prognosen für das BIP-Plus für 2018 bis 2020 angehoben. Fast Europameister ist Österreich bei den Investitionen. Die Teuerung schwächt sich bis 2020 ab, der Budgetsaldo soll 2019 erstmals ins Plus drehen, die Arbeitslosigkeit sinke aber nur langsam.

"Wir sehen für Österreichs Volkswirtschaft insgesamt eine sehr positive Situation", getragen sei dies von der Binnen- und der Außenwirtschaft, sagte OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny am Freitag vor Journalisten. Die aus Deutschland heuer im ersten Quartal hereingeschwappte Schwäche habe Österreich im Außenhandel mit dem CEE-Raum kompensieren können.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll heuer wie schon 2017 um 3,1 Prozent steigen, um 0,3 Prozentpunkte mehr als noch bei der letzten Prognose im Dezember erwartet. "Wir sehen 2018 das zweite Jahr der Hochkonjunktur", sagte Doris Ritzberger-Grünwald, Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft in der OeNB. 2019 soll die heimische Wirtschaft dann um 2,1 Prozent (statt 1,9 Prozent) expandieren, 2020 um 1,7 Prozent (statt 1,6 Prozent).

Stärke Österreichs überraschend

Die Stärke Österreichs bei den Investitionen sei für die OeNB überraschend, sagte Nowotny. 2017 habe Österreich - nach Irland - die zweithöchste Investitionsquote aller europäischen Staaten aufgewiesen. Die Bruttoanlageinvestitionen würden überdurchschnittlich zum Wirtschaftswachstum beitragen, so Ritzberger-Grünwald. Für sie ist "die ausgesprochen hohe Investitionsquote" sowohl im internationalen Vergleich als auch historisch eine positive Nachricht. Die Ausrüstungsinvestitionen würden nun für Erweiterungen vorgenommen, Firmen würden so der gestiegenen Kapazitätsauslastung entgegenkommen.

Das Wachstum der Bruttoanlageinvestitionen, deren BIP-Anteil zuletzt bis 2008 so hoch war wie derzeit, werde sich aber von 4,9 Prozent voriges Jahr auf heuer 3,5 und dann 2,3 Prozent sowie 2,0 Prozent 2020 leicht abschwächen. "Wirklich angesprungen" seien nun auch die Wohnbauinvestitionen, der negative Aspekt seien dann aber Immobilien-Preisanstiege.