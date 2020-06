Oekonsult-Chef Joshi Schillhab verstorben

Der Gründer und Eigentümer des bekannten Markt- und Meinungsforschungsinstituts Oekonsult starb in der Vorwoche unerwartet im 65. Lebensjahr. Der erklärte Asien-Liebhaber, der gerne mehrere Monate im Jahr auf Bali oder in Thailand verbrachte, leitete das von ihm gegründete Institut seit Mitte der 1980er-Jahre und war zudem als Kommunikationsberater erfolgreich.

Schillhab wurde 1950 in Wien geboren, nach der Matura studierte er Psychologie und Medizin an der Uni Wien. Während des Studiums war er sehr aktiv in der Hochschülerschaft und bestimmte die Studenten- und Hochschulpolitik der damaligen Zeit maßgeblich mit.

Seine ersten beruflichen Sporen verdiente sich Schillhab beim Marktforschungsinstitut OGM. Nach wenigen Jahren in der Branche machte er sich mit Oekonsult selbstständig. Seine langjährige Geschäftspartnerin Kristin Allwinger wird die Firmenphilosophie von Oekonsult fortsetzen.