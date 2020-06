Medienunternehmer Grabner im Aufsichtsrat

Die Staatsholding ÖIAG hat am Donnerstag den Wiener Medienunternehmer Michael Grabner (65) in den Aufsichtsrat bestellt. Er folgt der deutschen Autoindustriellen Elisabeth Schaeffler (72), die ihr Mandat am 10. Februar zurückgelegt hat.

Grabner arbeitete Jahre im KURIER und in der Mediaprint, bevor er 1991 als Geschäftsführer zur deutschen Georg von Holtzbrinck-Gruppe wechselte. Seit 2007 ist Grabner selbstständiger Medienunternehmer in Österreich und sitzt in etlichen Aufsichtsräten.

Unter anderem ist er Aufsichtsrat der Dieter von Holtzbrinck Medien, zu denen unter anderem Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Tagesspiegel und die Zeit gehören.