Öffentlicher Produktrückruf bei Billa: Käsegebäck betroffen

"Grund für den vorsorglichen Rückruf ist, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in einzelnen Produkten Metallfremdkörper befinden. Ein mögliches Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Es wird daher vom Verzehr der betroffenen Produkte abgeraten", heißt es in einer Rewe-International-Aussendung. "Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde bei Billa, Billa Plus, Billa Kaufleute, Sutterlüty, und Adeg aus dem Verkauf genommen."

Die Rede ist vom Produkt BILLA IMMER GUT KÄSEGEBÄCK MIT GOUDA TOMATE UND CHILI 90G.