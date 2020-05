ÖBB müssen 37 Millionen Euro nachzahlen

Ein ÖBB-Mitarbeiter aus Innsbruck hat seinen Arbeitgeber geklagt und in zweiter Instanz Recht bekommen. Es ging um die Frage, ob Dienstzeiten - also Lehr- und Schulungszeiten - vor dem 18. Lebensjahr angerechnet werden dürfen, schreibt das Wirtschaftsblatt.



Rund 6000 Mitarbeiter seien davon betroffen, die Bahn muss daher laut Bericht 37 Millionen Euro nachzahlen, zusätzlich entstünden jährliche Mehrkosten von acht Millionen. Das Landesgericht Innsbruck entschied den Fall auf Basis eines Urteil des Europäischen Gerichtshof. ÖBB-Boss Christian Kern will "auf jeden Fall Berufung einlegen".