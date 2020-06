Oberbank schafft bestes Halbjahr der Geschichte

Oberbank

Für ihn ist wichtig, dass Unternehmen und Private auch in schwachen Wirtschaftsphasen „ausreichend mit Krediten versorgt werden“. Im ersten Halbjahr ist das Kreditvolumen um 3,4 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro gestiegen. Laut Gasselsberger punktet dievor allem dadurch, dass sie den Unternehmen hilft, zu günstigen Förderungen (etwa für Exporte) zu kommen. Über schmerzhafte Kreditausfälle muss sich dietrotzdem nicht beklagen. Die Ausfallsrate (non performing loans genannt) liegt gerade einmal bei 1,14 Prozent. Im Österreich-Durchschnitt hält dieser Wert bei vier bis fünf Prozent.

Bei der Expansion steigt die Oberbank aufs Gas und will heuer acht statt ursprünglich fünf neue Filialen eröffnen – in Wien, Bayern und Tschechien. Insgesamt wird es dann 155 Oberbank-Filialen geben. Das Geschäft in Ungarn ist nicht groß und noch relativ jung, wirft aber Gewinne ab. „Es gibt keinen schlechten Markt, in dem es nicht auch gute Geschäfte gibt“, so der Oberbank-Chef.

Einen nationalen Fonds für die Abwicklung von Banken begrüßt er, allerdings sollte die nächste Regierung den Fonds mit der Bankenabgabe dotieren.