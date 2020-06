Obama und Merkel ringen um Sparkurs

Gipfeltreffen hin, Eurokrise her – Schlag 14 Uhr 45 Ortszeit ließen am Samstag Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und der britische Premier David Cameron alles liegen und stehen, um an die TV-Schirme zu eilen: Für das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Chelsea durften die beiden kurzzeitig den G-8-Gipfel schwänzen.

Richtig vorwärtsgekommen waren die Regierungschefs der acht wichtigsten Industriestaaten der Welt (G-8) bei ihrem Treffen im amerikanischen Camp David ohnehin nicht. Die Abschlusserklärung fiel dürftig aus – eine klassische Kompromiss-Lösung, mit der alle leben können. Angesichts der unterschiedlichen ökonomischen Ausgangspositionen gab es nur unverbindliche Erklärungen, die nationale Alleingänge bei der Aus­gabenpolitik der einzelnen Länder genauso zulassen wie eine konsequente Sparpolitik. „Die richtigen Maßnahmen sind nicht für jeden von uns gleich“, hieß es in der Erklärung. Immerhin ein Satz war deutlich formuliert: Die G-8-Mitglieder sprachen sich klar für einen Verbleib Griechenlands in der Euro-Zone aus, so lange das Land seinen Verpflichtungen nachkommt.

Beim Arbeitsgespräch ging es zwar freundlich, aber alles andere als harmonisch zu. Einmal mehr mussten sich die europä­ischen Gipfelteilnehmer von Gastgeber Barack Obama Schelte gefallen lassen, Europa drohe mit seinen Sparprogrammen die Wirtschaft abzuwürgen. Mehr Wachstum und sanfteres Sparen – so lautet die Devise des US-Präsidenten, der im Herbst wieder gewählt werden möchte. Sollte sich die Euro-Krise weiter auswachsen, würde dies auch die USA erfassen, fürchtet Obama. Schlechtere Wirtschaftsaussichten aber würden wiederum seine Chancen auf einen neuerlichen Wahlsieg erheblich reduzieren.