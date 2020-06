Nutella ist 50

Michele Ferrero ist reich, sehr reich. Mit einem geschätzten Vermögen von 20 Milliarden Euro steht er laut Forbes-Liste nicht nur an der Spitze der Superreichen in Italien. Der 89-Jährige ist auch der reichste Süßwarenhersteller der Welt. Mitgeholfen beim Aufbau des Reichtums hat eine fettig-süße Creme: Nutella. Der Nuss-Nougat-Aufstrich feiert heuer seinen 50. Geburtstag.

"50 Jahre voller Geschichten", lautet die Kampagne zum Jubiläum. Gefeiert wird aber auch etwa mit Jubiläumsgläsern. In Rom wurde am Mittwoch zudem eine Briefmarke zum runden Geburtstag des Brotaufstrichs vorgestellt. Zum Abschluss der Kampagne ist am Sonntag ein großes Geburtstagsevent in Neapel geplant. Ähnliches ist auch auf den größten Auslandsmärkten, etwa Deutschland und Frankreich, vorgesehen.

Ferrero, ein seit drei Generationen bestehendes Familienunternehmen, in Zahlen:

- 110 Millionen Familien frühstücken weltweit mit Nutella

- Die Creme ist auf fünf Kontinenten präsent

- Der Nutella-Umsatz macht 1,7 Milliarden Euro aus

- Insgesamt setzt Ferrero 8 Milliarden Euro pro Jahr um

- Ferrero beschäftigt 30.000 Mitarbeiter

- In Österreich ist Ferrero mit einer Niederlassung in Innsbruck präsent

Nutella - Zwei Drittel Zucker, ein Drittel Fett