Nur noch "befriedigend" für den Standort Österreich

"Unsicherheit ist das größte Gift für einen Standort", sagt Gröhs. Deshalb bewertet er positiv, dass die Regierung endlich Entschlossenheit bei der Hypo-Abbaubank Heta zeigt. Ob das Schuldenmoratorium oder ein eventueller Schuldenschnitt für die Anleihengläubiger das Vertrauen in den Finanzmarkt und in die Rechtssicherheit in Österreich vernichtet, bleibe abzuwarten: "Es muss nicht unbedingt eine Verschlechterung bedeuten", sagt Gröhs. "Wie die Märkte reagieren, weiß man im Voraus nicht. Manchmal wird ein 'Bilanzputz' an den Börsen positiv wahr genommen, so nach dem Motto: Jetzt wird der Stier an den Hörnern gepackt."